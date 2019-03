Fuite sur la conduite principale : Bizarrerie autour d’une pénurie d’eau annoncée

Encore la Sde ! Dans un communiqué publié hier, Sénégalaise des eaux informe qu'en raison des travaux de réparation d'une fuite sur la conduite principale du Lac de Guiers qu'aurait provoqué l'entreprise Cgcc à hauteur de Mékhé hier, certains ouvrages de production du système d'alimentation en eau de Dakar sont à l'arrêt.

Pour ne pas dire que la distribution de l'eau connaîtra ainsi des "perturbations" allant de la baisse de pression au manque d'eau dans les régions de Thiès, Louga mais aussi à Rufisque ainsi que Dakar et sa banlieue.

Et vous savez quoi? La Sde annonce un dispositif de camion-citernes qui sera mis en place pour "soulager les populations des quartiers les plus impactés". Et comme il fallait s'y attendre, la Sde ne fait aucune annonce concernant la durée des travaux



Pourquoi s'est-on empressé de parler d'une pénurie? Une question qui vaut tout son sens et pour cause. La conduite qui a été touchée (Alg1) ne génère même pas... 10% de la production. Mieux, les techniciens qui étaient sur place hier devraient même circonscrire les dégâts. Le plus curieux dans toute cette affaire c'est que quelques minutes seulement après l'incident, la vidéo de la conduite endommagée a fait le tour des réseaux sociaux...