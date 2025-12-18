Nguéniène : Pour une simple accusation de vol , un fils tue sa mère


Nguéniène : Pour une simple accusation de vol , un fils tue sa mère

La commune de Nguéniène est encore sous le coup de la stupeur après un drame familial d’une violence inouïe. B. Sarr, 37 ans, saisonnier résidant habituellement à Tambacounda, a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt pour avoir tué sa propre mère, Amy Diouf, à l’arme blanche. Un crime qu’il justifie par une accusation de vol qu’il n’aurait pas supportée.

 

Les faits se sont déroulés mardi, en fin de matinée. Selon les premiers éléments de l’enquête, B. Sarr est arrivé dans son village natal avec un couteau dissimulé sous son boubou, manifestement animé par une colère profonde. Il nourrissait un ressentiment contre ses parents, qu’il accusait de l’avoir injustement rendu responsable d’un vol d’argent. Dans un premier temps, il s’est rendu au lycée de Nguéniène, à la recherche de son beau-père, surveillant dans l’établissement. Protégé par un collègue, ce dernier est parvenu à se soustraire à la confrontation.

 

 

Une dispute qui dégénère

 

 

Ne trouvant pas celui qu’il cherchait, B. Sarr s’est dirigé vers le domicile familial. Sur place, il a surpris sa mère, Amy Diouf, occupée à s’occuper de sa propre mère, malade et alitée. Une discussion s’est engagée entre la mère et le fils. Très vite, le ton est monté. Les reproches autour de cette accusation de vol ont ravivé la colère de B. Sarr.

 

Dans un accès de fureur, il a sorti son couteau et a porté plusieurs coups à sa mère, sous les yeux impuissants de sa grand-mère. Touchée mortellement, notamment à la région du cœur, Amy Diouf est décédée sur le coup, laissant derrière elle une famille brisée et un quartier sous le choc.

 

 

Tentative de fuite et arrestation

 

 

Après son geste, le meurtrier présumé a tenté de prendre la fuite, toujours armé et proférant des menaces. Alertés par les cris, des voisins sont accourus et, malgré le danger, sont parvenus à le maîtriser avant l’arrivée des gendarmes de la brigade de Joal, qui l’ont interpellé sur place.

 

Le corps de la victime a été transporté à la morgue du centre de santé de Joal pour les besoins d’une autopsie. En garde à vue, B. Sarr a reconnu les faits, déclarant aux enquêteurs qu’il n’avait pas supporté d’être accusé, selon lui à tort, d’avoir volé de l’argent. Des accusations qu’il a qualifiées de « gratuites et fallacieuses », expliquant que sa colère l’aurait poussé à « régler le différend » de manière irréversible.

 

 

En détention en attendant son jugement

 

 

Présenté au parquet de Mbour à l’issue de sa garde à vue, B. Sarr a été inculpé pour matricide. Un mandat de dépôt a été décerné contre lui. Il a été écroué à la prison de Mbour, ce mercredi, où il attend désormais d’être jugé pour cet acte qui a profondément choqué la communauté de Nguéniène.

Jeudi 18 Décembre 2025
