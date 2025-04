Frontière sénégalo-gambienne / Insécurité galopante dans le département de Nioro du Rip : Les populations poussent un cri de détresse

Les populations de Nioro du Rip ne peuvent plus supporter l’insécurité qui sévit un peu partout dans leur département. La situation est devenue alarmante du fait des nombreux cas d'agression et des vols commis nuitamment.

"Le constat est général. L'insécurité est bien visible[...]. Vols de bétail, agressions multiples, vols avec effraction dans les maisons jusqu'à l'intérieur des chambres à coucher. Voilà le décor de cette forme d'insécurité qui se propage dans tout le département de Nioro du Rip », a déploré le doyen Ousmane Guèye, ancien maire de Médina Sabakh.

L'insécurité au niveau de la frontière sénégalo-gambienne...

Pour Amadou Cheikhou Ba, la longue frontière « poreuse » entre le département de Nioro et la Gambie est l’une des principales causes de cette insécurité. "Le département de Nioro a une longue frontière avec la Gambie, depuis la commune de Keur Maba jusqu'à Ngayène Sabakh en passant par Nioro, Médina Sabakh, etc. La frontière est poreuse, des milliers de pistes rurales relient la Gambie à ce département. C’est pourquoi, nous exigeons des camps de la police des frontières et la gendarmerie avec des effectifs importants pour pouvoir renforcer la sécurité de la frontière."