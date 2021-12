Free : les dirigeants contestent les sanctions de l'ARTP et l'association des consommateurs joue au médiateur.

Après l’amende de 2.528.108.092 (deux milliards cinq cent vingt-huit millions cent huit mille quatre-vingt-douze) hors taxes reçue de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes pour manquements constatés dans la qualité de service, l'opérateur de communications électroniques SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (FREE) conteste les sanctions.



Il a organisé le lundi 13 décembre 2021, une rencontre avec l'association des consommateurs. Pour Free, des engagements d’investissements pluriannuels supervisés par l’ARTP à travers un protocole serait beaucoup plus efficace qu’une sanction pécuniaire qui a comme effet induit et pervers d’entamer considérablement la capacité d’investissement de l’opérateur.



« Nous avons fait beaucoup d'efforts pour satisfaire les consommateurs avec des services de qualité, en finançant une valeur de 110 milliards », a déclaré le directeur général de free, Mamadou Mbengue. Avant de poursuivre « nous ne sommes pas d’accord, parce que ces sanctions sont hors du cahier de charges ».