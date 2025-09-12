Frappe israélienne au Qatar : le Hamas affirme que son négociateur en chef, Khalil al-Hayya, est vivant

Le Hamas a affirmé vendredi soir dans un communiqué que son négociateur en chef, Khalil Al-Hayya, était vivant et qu'il avait survécu à la frappe israélienne ayant visé mardi une réunion de dirigeants du mouvement islamiste palestinien au Qatar.



"Après des arrangements de sécurité spéciaux, le Dr Khalil Al-Hayya (...) a participé au Qatar à une prière funéraire (pour) son fils martyr Hammam et les martyrs de la lâche tentative d'assassinat à Doha", indique le Hamas en référence aux six victimes de la frappe israélienne dont les funérailles ont eu lieu jeudi dans la capitale qatarie, sans que M. Hayya y ait été aperçu.

