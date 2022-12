France vs Argentine : Une pétition pour rejouer la finale recueille plus de 200.000 signatures !

Lancée sur internet, la pétition en question a déjà recueilli plus de 200.000 signatures. Celle-ci réclame tout simplement que le match entre l'Argentine et la France en finale de la Coupe du monde soit rejoué. « L'arbitrage était totalement vendu, il n'y a jamais eu pénalty + faute sur Mbappé sur le 2ème but ! », écrit son auteur.



La pétition se plaint de Szymon Marciniak, le texte accuse l'arbitre polonais d'avoir accordé un penalty imaginaire à l'Argentine, et dénonce une faute au départ sur le deuxième but argentin.



Quoi qu'il en soit, la pétition a eu un franc succès auprès du public. Ce vendredi en début d'après-midi, la barre des 200.000 signatures a été franchie...