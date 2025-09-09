France: le ministre des Armées Sébastien Lecornu nommé Premier ministre (Elysée)

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, fidèle d'Emmanuel Macron venu de la droite, a été nommé Premier ministre, a annoncé mardi l'Elysée.
Le président Emmanuel Macron l'a chargé dans un premier temps de "consulter" les partis en vue de "bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois", avant de former un nouveau gouvernement, a précisé la présidence française.
