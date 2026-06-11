France: le chanteur Patrick Bruel mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel

Le chanteur français Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, a été mis en examen, mercredi 10 juin dans la soirée. C'est ce qu'a annoncé un juge des libertés et de la détention du tribunal de Nanterre. Il est mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel mais échappe à la détention provisoire que le parquet avait requis.

La star de 67 ans a été mise en examen mercredi 10 juin dans la soirée pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, est ressorti libre sous contrôle judiciaire du tribunal de Nanterre mercredi soir, échappant à la détention provisoire que le parquet avait requis, a déclaré l'une de ses avocates, Me Fanny Colin.



Patrick Bruel est mis en examen dans quatre affaires et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres dossiers, a précisé Me Colin, sans plus de détails. Pour un dernier dossier listé par le parquet, la prescription a été constatée, a ajouté le conseil. Le ministère public a demandé que les débats se tiennent à huis clos.



Plus tôt dans la journée, le procureur avait « requis l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre », ainsi qu'une « mise en examen pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant neuf victimes, commis entre 2010 et 2019 », a indiqué le parquet de Nanterre dans un communiqué. Parmi les victimes recensées par le parquet, quatre ont déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment sur des faits qui avaient fait précédemment l'objet d'un classement.



Les procédures concernant 13 autres personnes dénonçant des viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel commis entre septembre 1992 et septembre 2008 ont également été « jointes au dossier de l'information judiciaire » bien que les faits soient « apparus couverts par la prescription à ce stade ». Cette jonction vise à vérifier si la prescription « est acquise » et à « connaître globalement des faits reprochés à Patrick Bruel ».







Quels faits sont reprochés à Patrick Bruel ?

Les premières accusations publiques qui ont visé Patrick Bruel remontent à 2019. Des femmes dénoncent des faits d'exhibition sexuelle, de tentative de viol et de viol. Les faits auraient été commis entre 2010 et 2019. Quatre plaintes sont alors déposées, avant d'être classées sans suite en 2020 pour des insuffisances de preuves. Un an plus tard, en 2021, la compositrice Ophélie Fajfer accuse à son tour le chanteur de viol et d'agression sexuelle lors d'une rencontre en 2015 dans le Vaucluse. Sa plainte est classée sans suite. « L'affaire Bruel » est retombée dans le silence pendant quatre ans. Elle est revenue dans la lumière à la mi-mars 2026, avec une série de révélations publiées par Mediapart.



Certaines de ces victimes présumées saisissent la justice. D'après le site d'information, la directrice générale d'Unifrance, Daniela Elstner, accuse Patrick Bruel de l'avoir agressée sexuellement et d'avoir tenté de la violer en novembre 1997 lors du festival du Film français d'Acapulco, au Mexique. Alors âgée de 26 ans, elle était assistante d'Unifrance. « C’est une vraie première victoire judiciaire pour les victimes », a réagi son avocate, Me Jade Dousselin. Elle a dit avoir « une pensée particulière pour Daniela Elstner », « qui a été la première dans cette nouvelle procédure à avoir courageusement ouvert la voie ».



Mais le tournant de l'affaire est intervenu à la mi-mai, quand l'animatrice Flavie Flament accuse le chanteur de l'avoir droguée puis violée en 1991, alors qu'elle n'avait que 16 ans. De nouvelles femmes saisissent ensuite la justice, parmi lesquelles l'attachée de presse Karine Viseur, en Belgique. Au total, l'artiste est mis en cause par une trentaine de femmes dans la presse, et visé par au moins huit plaintes.



48 heures en garde à vue

L'artiste de 67 ans aura passé 48 heures en garde à vue depuis lundi. Il était interrogé par des enquêteurs de la police judiciaire parisienne sur ces violences sexuelles. Lors de sa garde à vue, trois nouvelles plaintes pour viols et tentative de viol ont par ailleurs été annoncées par deux avocates de plaignantes déjà déclarées, Mes Myriam Guedj-Benayoun et Corinne Herrmann.







La cliente de Me Guedj-Benayoun, également avocate d'Ophélie Fajfer – dont la plainte classée sans suite en 2022 a fait l'objet d'une réouverture d'enquête en mai – dénonce une tentative de viol en 2000, alors qu'elle avait 19 ans, au domicile du chanteur. Quant aux deux femmes défendues par Me Herrmann, conseil de la journaliste Flavie Flament, elles accusent le chanteur de viols et « souhaitent être entendues par un juge d'instruction », selon leur avocate.



Me Iris Biehler, avocate d’une femme accusant Patrick Bruel d’agression sexuelle à Perpignan en 2019 et d’une autre dénonçant une tentative de viol à Neuilly la même année, a estimé que le parquet avait « pris la mesure de la gravité et de la multitude des faits et d’un éventuel risque de renouvellement et de pressions sur les victimes ou les témoins ». Elle a évoqué « un signal fort de l’accusation ».





Cette prise de conscience arrive toutefois tardivement pour Me Carine Durrieu Diebolt, qui défend l’une des plaignantes. « Dans un dossier qui est potentiellement très médiatique (...), combien de femmes il faut pour accuser une célébrité, pour parvenir à des poursuites judiciaires ? », s’est-elle interrogée sur BFMTV.



Que dit Patrick Bruel ?

Sous pression, Patrick Bruel conteste l'ensemble des accusations. Dans un message sur Instagram le 17 mai, le chanteur et acteur affirme n'avoir « jamais forcé une femme », ni « drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit ». « Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties », estime-t-il.



Il dit aussi ne s'être « jamais servi de [sa] notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties ». Au sujet de Flavie Flament, Patrick Bruel évoque une relation « ni violente, ni contrainte, ni sournoise » et affirme qu'« il n'y eut, ni viol ni drogue ». « Je sais simplement que cette histoire est fausse », écrit-il dans ce message. Il assure aussi qu'il se défendra devant la justice. Interrogé sur RTL, Me Christophe Ingrain estimait qu'il s'agit d'une relation « qui a duré des années » et « consentie ».



Le chanteur des tubes Casser la voix, Place des grands hommes ou Alors regarde a annoncé se retirer du spectacle des Enfoirés. La majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals d'été, a été annulée. Ses avocats, Mes Céline Lasek, Fanny Colin et Christophe Ingrain avaient expliqué lundi que le chanteur avait « depuis plusieurs semaines fait savoir qu'il était à la disposition de la justice, pour pouvoir enfin répondre dans le cadre de la procédure judiciaire, devant l'autorité compétente ». « On va pouvoir travailler avec la justice », avait déclaré à l'AFP Me Myriam Guedj-Benayoun, qui défend deux femmes accusant Patrick Bruel de violences sexuelles à Bruxelles en 2010 et à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) en 2015



La prescription, l'un des enjeux du dossier

C'est l'un des principaux enjeux de cette affaire Bruel. Certaines plaintes ne peuvent pas donner lieu à des poursuites judiciaires, en raison des délais de prescription. Les agressions sexuelles, qui sont des délits, sont aujourd'hui prescrites après six ans. Les viols et tentatives de viol, qui sont des crimes, ne peuvent plus être jugés après vingt ans.





