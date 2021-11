France : Une rue d'Albertville baptisée au nom de Alioune Fall, ancien tirailleur sénégalais.

La Ville d'Albertville, a inauguré une nouvelle rue. Elle l’a appelée Alioune Fall en mémoire de ce tirailleur sénégalais et des combattants africains qui ont combattu pour libérer la France. Alioune Fall, est connu par les albervillois par le photographe et documentariste albertvillois Julien Masson.



Alioune Fall vivait à Thiès à 70 km à l'est de Dakar. Il s'est éteint à l'âge de 97 ans, en janvier 2019. Il était le dernier soldat recensé par l'office national des anciens combattants du Sénégal à avoir participé au débarquement en Provence.



« Alioune Fall, comme beaucoup d’Africains, s’est battu pour libérer la France. Nombreux anonymes que l’Histoire et la mémoire ont mis au défi d’exister à travers des décennies d’oubli. » C’est avec une belle émotion que Julien Masson a rappelé, samedi 20 novembre, qui était Alioune Fall, ce tirailleur sénégalais à qui la Ville d’Albertville a dédié une rue, juste à côté de la Halle olympique.



Une belle émotion car Alioune Fall n’était pas un anonyme pour lui. Les yeux dans les yeux, avec pour témoin une caméra, celui qui s’est battu pour la France avait raconté au photographe et documentariste albertvillois l’engagement des Africains pour libérer la France du nazisme et l’absence de reconnaissance des dirigeants du pays. Pire, le mépris...