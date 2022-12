Forum Pour la Vaccination de Dakar : « Il faut arrêter le procès d'intention contre le vaccin et la vaccination. » Macky Sall

La vaccination sauve des vies de femmes et des enfants. Du moins, c’est l’ultime conviction du chef de l’État Macky Sall, qui est venu présider le Forum pour la Vaccination et l’éradication de la poliomyélite en Afrique qui s’est tenu ce 10 décembre au CICAD. Devant plusieurs sommités, il annonce : « La vaccination est efficace, elle réduit la souffrance humaine et prévient certaines incapacités et contribuent à donner aux enfants un système immunitaire très riche. Voilà pourquoi nous avons lancé au Sénégal en 1974, le programme élargi de vaccination, qui contient aujourd'hui 14 antigènes. C'est même Eva Marie Coll Seck qui nous a permis d'avoir aujourd'hui 14 vaccins dans notre programme élargi.



Mesdames et messieurs 8 ans après la conférence internationale sur vaccination et religion, que j'ai présidée, le 14 Mars 2014, le forum qui nous réunit confirme que la vaccination doit rester une priorité au cœur de la santé publique », a-t-il annoncé. «Au demeurant, face à la désinformation et manipulation en tout genre, il est important de rappeler sans cesse la vérité sur la vaccination pour que l'imposture, l'ignorance et l'obscurantisme couvrent de leur voile épais la lumière du savoir et du savoir-faire. Nous l'avons vécu pendant la Covid toute cette campagne de désinformation qui a finalement arrêté l'élan de population vers la vaccination. Il faut arrêter le procès d'intention contre le vaccin et la vaccination. Quand on rejette le vaccin et la vaccination, on doit aussi rejeter ou refuser de prendre le comprimé de même que les médicaments qui sont fabriqués selon les mêmes procédures et normes scientifiques que le vaccin. Il n'y a aucune différence.



Le vaccin d'ailleurs est rigoureusement mieux préparé que la plupart de ces comprimés. Il faut dire haut et fort que la vaccination est un procédé médical sûr. Parce que de la conception à la première injection, le vaccin suit un protocole scientifique rigoureux et normes qui ne laissent place à aucun avoir..... », estime le chef de l'Etat, Macky Sall . Selon toujours ce dernier, « La vaccination sauve des vies surtout celles des femmes et des enfants. À l'occasion, je félicite les enfants de Medina Yoro Foula sur leur appel. Nous allons transmettre cet appel à l'ensemble des chefs de l'Etat de l'Union Africaine…. »