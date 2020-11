Formation professionnelle / Emploi : L'Isep de Diamniadio et Garage Médina Baye Niass signent une convention de partenariat.

Pour atteindre ses objectifs principaux, en particulier assurer la formation en alternance de ses apprenants, l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP) de Diamniadio, concomitamment avec ses missions d'enseignement, devra tisser des relations de coopération fortes, structurelles et durables avec les milieux économiques et professionnels, notamment avec les entreprises spécialisées dans les métiers de l'automobile et les TIC.



C'est dans ce cadre que des pistes de partenariat ont émergé entre Garage Médina Baye Niass et l'Isep de Diamniadio, afin de co-construire des écosystèmes économiques dans les métiers de l'automobile. Ainsi une convention de partenariat a été signée entre ces deux entités, ce mardi 10 novembre 2020 à l'Isep de Diamniadio. Occasion pour le Pr Oumar Niang, Directeur de cet Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel, de revenir sur l'importance et l'avantage de ce partenariat pour les deux entités. Selon lui, il est d'usage à l'Isep de Diamniadio, de procéder à la signature de convention de partenariat à la suite de la réalisation de certaines activités liées à ce partenariat. Avec nos partenaires, nous faisons d'abord ce que nous pouvons faire ensemble, c'est-à-dire nous commençons d'abord à réaliser des activités de partenariat avant même de faire le cadre. Donc, c'est une approche plutôt orientée vers un contenu avant le contenant".



Poursuivant, M. Niang a remercié l'initiateur du Garage Médina Baye Niass, Cheikh Ibrahima Niass pour sa générosité et sa motivation par rapport à la composante féminine parce qu'au niveau de l'Isep Diamniadio, il y a beaucoup de filles qui sont dans les métiers de l'automobile. Le patron du Garage Médina Baye, Cheikh Ibrahima Niass s'est aussi félicité de cette initiative. Selon lui, "notre garage privilégie les jeunes filles. Il faudrait que les jeunes filles puissent savoir que maintenant elles peuvent faire des métiers de l'automobile, être de grands cadres et y arriver. Il y a aussi des gens qui sont dans l'informel qui n'ont pas de niveau d'études appréciables, mais ils peuvent être formés au niveau de l'Isep sur des formations très rapides." Cheikh Ibrahima Niass d'ajouter que cette convention va apporter au Garage Médina Baye Niass une formation en technologie et à Isep en théorie...