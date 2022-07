Formation et Emploi des Jeunes : Le CSFP-BTP de Diamniadio signe une convention de partenariat avec l’entreprise CSTM

Selon le président du Conseil d’administration dudit centre, « À travers ce partenariat, on pourra former des jeunes à ces nouvelles technologies de structures légères et ils seront opérationnels dès leur fin de formation. On est en train de consolider un contexte de réforme de formation professionnelle. Aujourd’hui on parle de salle de classe, mais on aimerait l’étendre vers d’autres infrastructures. On remercie aussi nos partenaires de la CSTM … », a -t-il fait savoir

Lors de la cérémonie de signature de ladite convention qui a eu lieu ce 14 juillet dans les locaux dudit centre situé à Diamniadio.

Le CSFP-BTP de Diamniadio propose des formations initiales aux jeunes femmes et hommes pour qu’ils trouvent un emploi dans le secteur de la construction. Le centre met aussi en relation pour des emplois et des formations continues. Il existe, par exemple, des formations initiales et continues dans les domaines du soudage, de la technologie solaire ou de la direction de chantier.