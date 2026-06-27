Diourbel : un émigré surprend sa quatrième épouse avec son neveu et tire deux coups de feu

Un retour imprévu à Diourbel



Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin 2026. A. Der, émigré âgé de 64 ans, père de huit enfants et marié à trois femmes depuis 2002, avait pris S. Cissé comme quatrième épouse en septembre 2024, lors de ses dernières vacances au Sénégal.



Fervent talibé mouride, il était rentré au pays le 17 mai pour ne pas manquer les célébrations du prochain grand Magal de Touba.



Alors qu’il était censé passer la nuit à Louga chez sa deuxième épouse, il décide finalement de rentrer nuitamment à Diourbel. Il ne se doute pas que son retour inattendu va provoquer une violente crise familiale.



La découverte qui fait basculer la nuit



En entrant dans sa chambre, A. Der tombe sur une scène qui le met hors de lui. Selon L’observateur, il surprend sa quatrième épouse, S. Cissé, en compagnie de son neveu, P. Sy, dans une situation compromettante.



Sous le choc et envahi par la colère, le sexagénaire se précipite vers sa valise pour récupérer son pistolet.



Deux coups de feu tirés, le neveu prend la fuite



Le temps mis par A. Der pour retrouver son arme dans l’obscurité permet au jeune homme de prendre la fuite. Mais l’émigré ne s’arrête pas là. Il se lance à sa poursuite, dégaine son arme et tire deux coups de feu.



Les balles manquent de peu P. Sy, qui parvient à s’échapper. Réveillés dans la panique, les occupants de la maison interviennent pour tenter de calmer l’homme en colère.



La quatrième épouse répudiée sur-le-champ



Pendant que certains tentent de raisonner A. Der, les autres épouses aident S. Cissé à réunir ses affaires. Répudiée dans le feu de l’action, elle quitte le domicile conjugal pour échapper à la colère de son mari.