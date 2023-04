Football : Le gros tacle de Kylian Mappé au PSG

L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas du tout apprécié la dernière vidéo publicitaire du club, destinée à la campagne de réabonnement. Sur son compte Instagram, la star parisienne l'a clairement fait savoir à travers un message bien corsé qu’il a adressé à ses dirigeants.



D'après Mbappé, au moment de tourner cette interview dans laquelle il répondait à des questions sur l’importance des supporters et leur impact, le club ne lui avait pas expliqué que c’était destiné à cette campagne publicitaire. Au centre de la vidéo, ou on ne voit pas le reste de l’équipe masculine A, pas de Messi encore moins Neymar, le buteur parisien regrette la manière dont son image a été « abusivement » utilisée…



« Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. À aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a-t-il lâché sur la toile.