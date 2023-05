Football : La Ligue Pro impose un huis clos total pour l’affiche Guediawaye vs Casa Sports

Les récentes échauffourées notées au stade Ibrahima Boye de Guediawaye précisément le 25 avril dernier lors de l’affiche entre Pikine et Dakar Sacré-Cœur (16eme finale coupe du Sénégal), interrompu par des jets de pierres, ont fait réagir la ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP.) Pour une bonne tenue de la rencontre entre le club de la localité Guediawaye FC et Casa Sports, la Ligue Pro ne veut prendre aucun risque d’où l’option du huis clos. Une mesure annoncée ce jeudi via un communiqué…



« La ligue sénégalaise de football informe l’ensemble de la presse que le match Guédiawaye FC vs Casa sport, comptant pour la 21e journée de championnat de Ligue 1 qui est prévu le dimanche 14 mai au stade Ibrahima boy aura lieu à huis clos. Compte tenu de la spécificité de la rencontre, la presse n’est pas autorisée à participer à la rencontre. »



À la suite des incidents qui avait mis en danger l’intégrité physique des joueurs exposés à ces jets de pierres venant de l’extérieur du stade, les dirigeants de GFC avait marqué leur désapprobation tout en dénonçant les faits. Si la ligue Pro n’a pas encore situé les responsabilités, les supporters de Guediawaye semblent être suspectés…