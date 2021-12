Fonamif / Programme «Training sessions 2021» : Vers la capacitation de 120 agents pour une meilleure efficience des systèmes financiers décentralisés.

Pas moins de 120 agents choisis au sein de 40 institutions vont bientôt bénéficier d’au moins 07 modules de formation dispensés par des formateurs sénégalais. Tout cela sera mis en œuvre dans le cadre du « Training sessions 2021 » lancé ce mardi par le Fonds national de la microfinance (Fonamif) dirigé par Amadou Boudia Guèye.



En présence du président du conseil d'orientation du Fonamif, Ismaïla Dembélé, Mr Guèye de revenir sur la mission principale du Fonamif « consistant à mettre en place des mécanismes destinés à accompagner les politiques d’inclusion financière et sociale au profit des couches vulnérables. Et d’autre part à continuer à améliorer la gouvernance opérationnelle et financière des SFD. »



Ce, par le biais d’une étroite collaboration entreprise avec le président de l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (AP/SFD-Sénégal), Mamadou Cissé qui s’est félicité de ladite initiative visant à accompagner des SFD pour une meilleure prise en charge des préoccupations des bénéficiaires.



Parmi les modules qui composeront ces « training sessions », on retrouvera des concepts tels que le référentiel comptable des SFD, la gestion des risques, la gestion du crédit, la gestion du portefeuille de crédit et du recouvrement, finance digitale et microfinance...