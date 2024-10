Folie aux Parcelles Assainies : Un maçon lâche son Pitbull sur un élève en pleine fuite !

Une scène surréaliste s’est déroulée dans le quartier des Parcelles Assainies, où le maçon J. Guèye, a lâché son chien de race Pitbull sur un élève de sixième, provoquant une véritable course contre la montre. L’enfant, terrorisé, a tenté d’échapper au canin en grimpant sur un camion, mais le Pitbull a réussi à le retrouver, rendant la situation encore plus inquiétante.



Selon un rapport du quotidien L’AS, le maçon aurait alors ordonné à son chien de ne pas mordre l’élève déjà en détresse. Heureusement, les policiers de la brigade de recherches, en patrouille dans le secteur, ont été alertés et sont intervenus pour extraire le jeune garçon des griffes du chien, qui devenait de plus en plus menaçant.



J. Guèye a été interpellé par les agents et conduit au commissariat. Lors de son interrogatoire, il a tenté de minimiser les faits, affirmant qu’il jouait simplement avec son chien avant de présenter ses excuses. Toutefois, face à la gravité des événements, il a été placé en garde à vue et déféré au parquet pour mise en danger de la vie d’autrui.