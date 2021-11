Foire Internationale de Kaolack / Journée dédiée à l'Aprosi : Échanges et partage sur les opportunités de l'investissement privé pour un développement industriel inclusif et durable du Sénégal.

Dans le cadre de la Foire Internationale de Kaolack( Fika), ce mercredi 10 novembre a été consacré à l'Agence d'Aménagement et de Promotion de sites industriels (Aprosi).



Ainsi, un forum a été initié ce matin sous le thème "les opportunités de l'investissement privé pour un développement industriel inclusif et durable du Sénégal".





À cet effet, les acteurs se sont penchés sur plusieurs points essentiels notamment les potentiels liés aux agropoles qui permettront au Sénégal de faire face aux possibilités de développement de l'agriculture, de la création d'emploi et de richesse. Y compris également le potentiel minier et alieutique.



La région de Kaolack n'a pas été en reste. Avec le retard de son industrie, les projets de l'agropole centre permettront de valoriser le sel et les produits agricoles. L'objectif final est que Kaolack puisse devenir un centre industriel très important avec toutes les infrastructures...