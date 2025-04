[Focus] Usage du ChatGPT à l'école : élèves et professeurs craignent un désinvestissement scolaire

L'usage des outils de l'intelligence artificielle comme ChatGPT est devenu incontournable dans le système éducatif et même le monde du travail. Le Chat Gpt est capable de répondre à des questions, de tenir des conversations, de générer un texte de façon fluide, d'écrire et de traduire des textes. Son utilisation dans l'éducation est diversement appréciée par les acteurs de l'éducation. "Il faut utiliser le chat avec responsabilité et à bon escient", estime M. Niang, professeur de physique au complexe Ababacar Laye de Yoff.

Même si cette technologie est une avancée majeure qui a ébloui le monde, elle est considérée par certains théoriciens comme une menace pour l'éducation. D'aucuns prédisent même qu'il va remplacer les enseignants et va acter la disparition de plusieurs métiers.

Le professeur pense que ce ne sont que "des théories" et que les gens s'affolent pour un rien, "le métier d'enseignement va continuer d'exister ", a-t-il laissé entendre. Il est pour l'usage de cette application, mais pas dans les écoles. Dans des pays comme les États-Unis, à New York, les autorités ont interdit l'utilisation du chat Gpt dans les écoles, où seuls les services informatiques des établissements scolaires ont le droit d'utiliser cette application.

Avec cet outil, difficile de lutter contre la tricherie. M. Niang pense que c'est aux autorités de prendre les mesures idoines. Maguette Guèye, censeur au lycée Mame Abdou Aziz Sy de Guédiawaye, pense que le chat Gpt présente de nombreux avantages pour les élèves et enseignants. Dans son établissement, les apprenants utilisent cette application parfois à des fins négatives, par exemple la tricherie.

Pour lutter contre la tricherie via cet outil, M. Guèye a une panacée qui lui est propre, il décrète une journée "sans sac" pour ne pas dire "sans téléphone" en période d'examen de fin d'année. Ce qu'il conseille au gouvernement et aux parents d'élèves, pour une sensibilisation accrue des élèves sur cette technologie, c'est de couper l'internet dans l'enceinte et aux alentours des établissements devant accueillir des élèves le jour des examens.

Ces acteurs de l'éducation sont d'accord sur le fait que le chat Gpt offre une panoplie d'avantages qui, s'il est utilisé à bon escient, va beaucoup aider les élèves et enseignants. Les élèves, quant à eux, voient cette application comme un miracle. "Il suffit de photographier l'épreuve pour obtenir des réponses à la minute suivante", disent Aïda et Fallou, élèves en classe de terminale au lycée Mame Abdou Aziz Sy. Ils utilisent cet outil pour faire leurs exercices. Ils sont conscients que le chat Gpt ne doit pas être utilisé en classe pour faire des devoirs ou examens.

La dépendance à cette technologie peut nuire aux efforts d'éducation des élèves. Aïda estime que l'élève doit pouvoir chercher des informations par lui-même. Il doit aussi réfléchir de façon critique. L'utilisation à outrance de cette application peut ne pas inciter leur envie d'aller chercher plus loin et en profondeur des informations.

Toutefois, le censeur Maguette Guèye reconnaît que l'usage du chat diminue les capacités de réflexion des élèves, raison pour laquelle il exhorte les parents d'élèves à beaucoup plus de vigilance et de surveillance sur les applications qu'utilisent les écoliers...