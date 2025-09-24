Flottille pour Gaza: l'Espagne annonce à son tour l'envoi d'un navire pour d'éventuels secours

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé mercredi que l'Espagne enverrait un navire de la marine pour assister au besoin la flottille propalestinienne en route vers Gaza, qui affirme avoir été attaquée dans la nuit de mardi à mercredi au large de la Grèce.



"Nous sommes préoccupés, et c'est pourquoi nous déploierons un navire afin de garantir que, si nécessaire, nos citoyens puissent être secourus et ramenés en Espagne," a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à New York, en ajoutant que le navire partirait jeudi. L'Italie avait annoncé une décision similaire quelques heures avant.