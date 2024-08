Fleuve Sénégal: La cote d'alerte de 10 m à l'échelle a été atteinte ce 24 août 2024 à la station de Bakel et sur la Falémé(OMVS)

Au lendemain de l'alerte liée aux potentielles crues du fleuve Sénégal, le Haut-commissariat de l’OMVS vient de rendre public les statistiques relatifs à la situation hydrologique du fleuve Sénégal à la date du 24 août 2024. Elle est ainsi caractérisée par des écoulements au niveau des principales stations, qui montre que l'hivernage s'est installé dans cette partie du territoire des États membres de l’OMVS. Ainsi, les cumuls de la période en 2023 et 2024, pour chaque station, sont également reportés. " On remarque qu'à partir du début du mois de juin, l'on a enregistré une hausse de la pluviométrie sur la plupart des stations pluviométriques", a-t-on fait remarquer.



Pour le différentes stations( Daka Saidou Diangola...), les cumuls des hauteurs de pluies mensuellles varient entre 2023 et 2024 respectivement de 458,3 à 735,6 et de 471 à 699. Concernant la retenue de Manantali, le niveau a entamé la remontée pour atteindre la cote 197,83 m IGN le 23 août 2023. Ainsi, les volumes d'eau lâchés à Manantali depuis le début de l’année hydrologique sont légèrement supérieurs à ceux de 2022 et inférieurs à ceux de 2023. Et d'après les statistiques, sur le Bafing à la station de Bafing Makana, les écoulements qui étaient timides jusqu'en fin juin ont augmenté, avec quelque fluctuations, depuis le début du mois de juillet pour atteindre un débit de 1233m3/s, le 22 août 2023. Sur le Bakoye à la station de Oualia, les écoulements ont repris, le 21 juin 2024 avec des débits variants entre 6 et 1312m3/s. Ils sont ainsi supérieurs à ceux de 2022 et 2023, ainsi qu'à la médiane des dix dernières années. S'agissant de la Falémé à la station de Gourbassi, les écoulements ont commencé le 07 juillet 2024 avec de débits variants entre 04 et 813m3/s. Au niveau de la retenue de Diama sur le fleuve Sénégal, la cote du plan d'eau amont a fluctué entre 1,86 et 2,19 m IGN depuis le début du mois de juillet.



Ainsi, la cote d'alerte de 10 m à l'échelle a été atteinte, ce jour 24 août 2024 à 11 heures 30mn, à la station de Bakel avec des débordements dans certains champs qui se trouvent dans le lit majeur du fleuve Sénégal. Pour la cote à Kidira sur la Falémé, elle est de 9,78 m à l'échelle et la cote d'alerte est de 10 m à l'échelle avec des débordements. Et enfin la station de Matam, le niveau est de 7,80 m à l'échelle et la cote d'alerte est de 8 m à l'échelle.



Le Haut-commissariat de l’OMVS informe être en train de suivre la situation de très près pour prévenir d’éventuelles inondations à travers les barrages de Diama et Manantali...