Fiscalité à outrance : Une deuxième fracture commise par le PM ( CDS)

Aux yeux de la CDS, la fiscalité apparaît comme l'outil de la deuxième fracture qu’use Ousmane Sonko pour anéantir les sénégalais. Selon la CDS, cela aura comme conséquence d’augmenter les inégalités. C’est pourquoi, ils appellent toutes les forces vives à faire bloc pour défendre la République et ses institutions.



La deuxième fracture notée par la CDS est apparue lors de la présentation, par le Premier Ministre, du prétendu « Plan de Redressement Économique et Social ». Cet énième document, par delà le fait de rajouter de la confusion quant au véritable référentiel de la politique économique du Sénégal, apparaît, en réalité, comme un plan de redressement financier. Il se donne à voir comme un projet de fiscalisation à outrance qui finira irrémédiablement par étouffer toute activité économique, ce qui va davantage élargir la fracture sociale et augmenter les inégalités.



Au vu de ce qui précède, la CDS appelle tous les démocrates, les partisans de l’état de droit et tous ceux soucieux de justice sociale, ainsi que les défenseurs des libertés individuelles et collectives, à faire bloc pour défendre la République et ses Institutions. En ce qui la concerne, la CDS s’engage à renforcer les initiatives qu’elle a déjà prises à cet effet.