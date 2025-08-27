Finances publiques, réformes : le FMI se dit prêt à aider le Sénégal à élaborer un programme


Finances publiques, réformes : le FMI se dit prêt à aider le Sénégal à élaborer un programme
L’équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Edward Gemayel, a achevé sa visite au Sénégal, qui a eu lieu du 19 au 26 août 2025. L'objectif était de discuter des mesures correctives à prendre suite au rapport de la Cour des comptes du 12 février 2025, qui a mis en lumière des "fausses déclarations" et des erreurs substantielles dans les comptes publics. L'équipe a également débattu des contours d'un éventuel nouveau programme soutenu par le FMI, au cours de ses rencontres avec de hauts responsables gouvernementaux, dont le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, le ministre d'État, Ahmadou Al Aminou Lo, et le secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara.

Des mesures correctives face à la "dette cachée"
Dans sa déclaration, Edward Gemayel a félicité les autorités sénégalaises pour leur engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité budgétaires, suite à la révélation d'importantes erreurs de déclaration survenues ces dernières années. « Nous avons eu des échanges constructifs avec les autorités sur les mesures correctives visant à renforcer la transparence de la gestion des finances publiques, à garantir la fiabilité des rapports d'exécution budgétaire et à préserver la viabilité budgétaire », a-t-il déclaré.

Le FMI a rappelé que ces mesures contribueront à remédier aux problèmes systémiques identifiés dans le rapport de la Cour des comptes, qui a confirmé d'importantes erreurs de déclaration de données pour la période 2019-2023.

Une croissance soutenue, mais des défis persistent
Selon le chef de mission du FMI, l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience, avec une croissance accélérée à 12,1 % en glissement annuel au premier trimestre 2025, et ce, malgré les difficultés budgétaires. Cette performance est principalement due à une forte expansion du secteur des hydrocarbures, suite au démarrage de la production des champs de Sangomar et de GTA.

Cependant, la croissance hors hydrocarbures reste modérée, à 3,1 % en glissement annuel, reflétant les difficultés persistantes du secteur de la construction dues aux arriérés de paiement et aux défis structurels de l'industrie chimique. L'inflation est restée contenue à 0,7 % en glissement annuel jusqu'en juillet 2025.
Autres articles
Mercredi 27 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Fin de mission du FMI au Sénégal : Le FMI annonce une « dette cachée » révisée, atteignant 118 % à la fin de 2024

Fin de mission du FMI au Sénégal : Le FMI annonce une « dette cachée » révisée, atteignant 118 % à la fin de 2024 - 27/08/2025

NOYADE À DIOURBEL/ Ousseynou Diagne dit « Ouzin » retrouvé mort dans un bassin après les fortes pluies

NOYADE À DIOURBEL/ Ousseynou Diagne dit « Ouzin » retrouvé mort dans un bassin après les fortes pluies - 26/08/2025

[Reportage] Élection d'un nouveau maire à Dakar : entre espoir et méfiance, les Dakarois réagissent...

[Reportage] Élection d'un nouveau maire à Dakar : entre espoir et méfiance, les Dakarois réagissent... - 26/08/2025

Lanceurs d’alerte : Des sanctions prévues contre les dénonciations calomnieuses

Lanceurs d’alerte : Des sanctions prévues contre les dénonciations calomnieuses - 26/08/2025

Mandina Mancagne sous le choc : un père s’immole avec ses deux enfants après l’abandon de son épouse

Mandina Mancagne sous le choc : un père s’immole avec ses deux enfants après l’abandon de son épouse - 26/08/2025

[🛑DIRECT ] Assemblée Nationale : Examen du projet de loi n°13/2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte.

[🛑DIRECT ] Assemblée Nationale : Examen du projet de loi n°13/2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte. - 26/08/2025

Mafia pharmaceutique à Duopharm : la Dic démonte un vaste réseau de voleurs et receleurs de médicaments

Mafia pharmaceutique à Duopharm : la Dic démonte un vaste réseau de voleurs et receleurs de médicaments - 26/08/2025

Première réaction de Abass Fall après son élection : « La ville de Dakar ne sera plus politisée... »

Première réaction de Abass Fall après son élection : « La ville de Dakar ne sera plus politisée... » - 25/08/2025

Dakar a un nouveau maire : Abass Fall élu après le scrutin

Dakar a un nouveau maire : Abass Fall élu après le scrutin - 25/08/2025

Teyliom condamnée par le tribunal de commerce : la société sous la menace d’une saisie

Teyliom condamnée par le tribunal de commerce : la société sous la menace d’une saisie - 25/08/2025

Tribunal de commerce : Sogetrans défie Sofico et la Banque Atlantique …7,65 MILLIARDS Fcfa contestés

Tribunal de commerce : Sogetrans défie Sofico et la Banque Atlantique …7,65 MILLIARDS Fcfa contestés - 25/08/2025

Opération “Top Secret” à Boulome : comment Hamidou Djiba ,porte-parole du MFDC est tombé dans la nasse des gendarmes

Opération “Top Secret” à Boulome : comment Hamidou Djiba ,porte-parole du MFDC est tombé dans la nasse des gendarmes - 25/08/2025

Dette cachée : le député Guy Marius Sagna accuse le FMI d'avoir menti

Dette cachée : le député Guy Marius Sagna accuse le FMI d'avoir menti - 24/08/2025

Météo : Des pluies attendues à Dakar cet après-midi et sur l'ensemble du territoire national

Météo : Des pluies attendues à Dakar cet après-midi et sur l'ensemble du territoire national - 24/08/2025

Affaire mairie de Dakar : Les dessous d’une réunion secrète entre le mouvement Taxawu Sénégal de Khalifa Sall et

Affaire mairie de Dakar : Les dessous d’une réunion secrète entre le mouvement Taxawu Sénégal de Khalifa Sall et "Sénégal Bi Nu Bokk" de Barthélémy Dias - 23/08/2025

[🛑DIRECT ] Point de presse gamou tivaouane 2025

[🛑DIRECT ] Point de presse gamou tivaouane 2025 - 23/08/2025

KEUR WALLU À TOUBA – Le Khalife Général des Mourides envoie à Touba-Ca-Kanam 20 millions FCFA

KEUR WALLU À TOUBA – Le Khalife Général des Mourides envoie à Touba-Ca-Kanam 20 millions FCFA - 23/08/2025

Affaire François Mancabou : un quatrième policier passe devant le juge

Affaire François Mancabou : un quatrième policier passe devant le juge - 23/08/2025

Affaire «Kocc Barma» : le parquet sort l’artillerie lourde, trois nouvelles enquêtes déclenchées

Affaire «Kocc Barma» : le parquet sort l’artillerie lourde, trois nouvelles enquêtes déclenchées - 23/08/2025

Requête de Barthélemy Dias : La Cour suprême convoque une audience ce 25 août

Requête de Barthélemy Dias : La Cour suprême convoque une audience ce 25 août - 22/08/2025

Prix d’Excellence de Leadership Local (PELL) : Le journaliste Abdou Karim Ndiaye de Dakaractu nominé

Prix d’Excellence de Leadership Local (PELL) : Le journaliste Abdou Karim Ndiaye de Dakaractu nominé - 22/08/2025

Inondations à Gandiaye -176 mm de pluies : plusieurs quartiers sous les eaux

Inondations à Gandiaye -176 mm de pluies : plusieurs quartiers sous les eaux - 22/08/2025

Insécurité, insalubrité et inondations : En détresse, les habitants des

Insécurité, insalubrité et inondations : En détresse, les habitants des "SERAS" appellent à l'aide - 22/08/2025

Plage de la Cour de cassation : trois « Homosexuels » surpris en pleins attouchements, la foule tente un lynchage

Plage de la Cour de cassation : trois « Homosexuels » surpris en pleins attouchements, la foule tente un lynchage - 22/08/2025

Affaire François Mancabou : un troisième policier et un témoin « extérieur » dans le viseur du juge

Affaire François Mancabou : un troisième policier et un témoin « extérieur » dans le viseur du juge - 22/08/2025

Marché d’armement à 45 milliards : rétrocommissions, valises de cash et intermédiaire fantôme à Dubaï… Le scandale qui éclabousse Dakar refait surface

Marché d’armement à 45 milliards : rétrocommissions, valises de cash et intermédiaire fantôme à Dubaï… Le scandale qui éclabousse Dakar refait surface - 22/08/2025

Bargny : 108 candidats à l’émigration irrégulière interceptés, deux organisateurs arrêtés

Bargny : 108 candidats à l’émigration irrégulière interceptés, deux organisateurs arrêtés - 21/08/2025

Immersion à Pikine : l’hivernage paralyse le commerce au marché « Syndicat »

Immersion à Pikine : l’hivernage paralyse le commerce au marché « Syndicat » - 21/08/2025

Sanctions contre des juges de la CPI: Dakar dénonce et exprime sa solidarité au juge Mame Mandiaye Niang

Sanctions contre des juges de la CPI: Dakar dénonce et exprime sa solidarité au juge Mame Mandiaye Niang - 21/08/2025

[Reportage] Marché Syndicat de Pikine : entre eaux stagnantes, insécurité et survie des commerçants

[Reportage] Marché Syndicat de Pikine : entre eaux stagnantes, insécurité et survie des commerçants - 21/08/2025

RSS Syndication