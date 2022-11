Financement octroyé aux commerçants de Dakar : la MMESS, en conclave avec les bénéficiaires, tire le bilan et se projette.

Le Ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, Victorine Anquediche Ndeye, a présidé ce lundi 31 Octobre, une séance de travail avec les délégués des marchés de la région de Dakar. La rencontre s'est déroulée au niveau de l'auditorium de la sphère Ministérielle de Diamniadio sur les perspectives de l'Économie sociale et Solidaire et les financements liés.

Cette séance de travail qui a réuni les représentants des différents marchés au niveau de la région de Dakar, avait comme objectif de faire une évaluation du financement de 1 Milliard dont a bénéficié en provenance de l’État, l'association sénégalaise des commerçants et délégués de marché (ASCODEM) en direction des tabliers et des différents acteurs de cette association.

L'association a profité de cette occasion pour adresser ses remerciements appuyés au président de la République pour l'accès à ce financement pour la 1ère fois au Sénégal. Un financement qui a permis également à ces acteurs de bénéficier d'un taux d'intérêt de 6% et en substitution de la garantie improbable qui leur était demandée.

Mais au-delà de ces remerciements, les délégués de marché ont également soulevé différentes questions liées au bon fonctionnement de leurs activités.

"Après évaluation, si l'expérience est concluante, le pouvoir l'étendra au niveau des différentes régions. On est là dessus. L'engagement qui a été pris par rapport aux différentes questions soulevées, c'est qu'une réunion technique se tiendra tres rapidement et d'ici la fin du mois de Novembre, les recommandations seront mises en application pour nous permettre d'aller très vite et de redresser les différents problèmes qui ont été soulevés", a assuré la ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire.

Mbaye Ndiaye, président de l'ASCODEM qui a pris part à cette séance de travail, se dit très satisfait de l'acte du ministre et des 98 millions qui ont été distribués au titre d'appui et de subvention...