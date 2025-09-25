Financement libyen: l'ex-président français Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs

L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, a été reconnu coupable jeudi par le tribunal correctionnel de Paris d'association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement par l'ex-dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi, de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.
M. Sarkozy, 70 ans, a en revanche été relaxé des faits de corruption. La présidente du tribunal a expliqué que l'ancien chef d'Etat était coupable d'association de malfaiteurs pour avoir "laissé ses proches collaborateurs (...) agir en vue d'obtenir des soutiens financiers" de la part du pouvoir libyen.
