Financement libyen: l'ex-président français Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs


L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, a été reconnu coupable jeudi par le tribunal correctionnel de Paris d'association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement par l'ex-dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi, de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

M. Sarkozy, 70 ans, a en revanche été relaxé des faits de corruption. La présidente du tribunal a expliqué que l'ancien chef d'Etat était coupable d'association de malfaiteurs pour avoir "laissé ses proches collaborateurs (...) agir en vue d'obtenir des soutiens financiers" de la part du pouvoir libyen.

Jeudi 25 Septembre 2025
Dakaractu



