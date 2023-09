Financement de l’énergie solaire et du transport ferroviaire: La BOAD perfuse le Sénégal à hauteur de 50 milliards de francs CFA

Au terme de la réunion de son conseil d’administration présidée ce mercredi à Abidjan par Serge Ekué , la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a autorisé le financement de cinq nouvelles opérations, pour un montant total de plus de 91 milliards de F CFA. Le Sénégal en fait partie et se retrouve avec un montant global de 50 milliards de francs CFA.







Dans un communiqué, l’institution informe qu’il s’agira pour elle, de participer au financement de la construction et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance de 30 MW sur le site de Niakhar à Fatick. Le projet piloté par la société Teranga Niakhar Storage va porter sur 15 milliards de F CFA.







La Banque ouest-africaine de développement a par ailleurs, consenti un prêt pour le financement partiel de 35 milliards de F CFA de pour la construction des infrastructures et des systèmes de la section Diamniadio – aéroport Blaise-Diagne (19 km) du train express régional (TER). « L’objectif visé est d’améliorer la mobilité des personnes et des biens dans l’agglomération de Dakar à travers les avantages offerts par le mode de transport ferroviaire.







Ce projet ferroviaire permettra, entre autres, le déplacement journalier d’au moins 180 000 habitants tout en contribuant à la réduction d’au moins 20 % de la congestion routière ».