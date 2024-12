Finale de la 1ère édition de GOV’ATHON : « 480 participants, 120 projets proposés, 12 sélectionnés et 3 primés »

Les problématiques retenues par les projets selectionnés se rapportent à la gestion des ressources humaines, à l’accès à la formation professionnelle, à l’amélioration de la mobilité urbaine, à la sécurité, à la prévention routière, à la souveraineté portée par l’agriculture et l’élevage, au developpement de l’agritech, à l’éducation inclusive et au développement du tourisme local pour faire des territoires des pôles de croissance.

Quatre mois après le lancement, la finale de la première édition de ce concours inter-universitaire pour les étudiants, se tient ce lundi au CICAD en présence du Premier ministre Ousmane Sonko.Avec la présentation des jeunes talents pour mettre en exergue leur savoir-faire Gov’Athon 2024, il s’agit de proposer solution numérique et technologique dans plusieurs domaines de compétences, notamment dans l’administration.Pour cette première édition, le Gov’athon a enregistré la mobilisation de 480 étudiants issus de 20 universités et établissements d’enseignement supérieur pour 120 projets proposés. Ces différents projets ont fait l’objet d’un travail rigoureux de maturation à travers des échanges et ateliers tenus dans les campus universitaires. Cette étape a permis de préselectionner 30 projets qui ont bénéficié d’un accompagnement intensif pendant 10 semaines avant la sélection d’une douzaine qui sont estimés suffisamment pertinents et adaptés aux préoccupations des ministères ciblés avant de procéder à primer 3 d’entre eux.