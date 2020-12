Fêtes de fin d’année : Les mises en garde de la police.

Au moment où la deuxième vague du coronavirus commence à gagner du terrain, la direction de la police nationale tire la sonnette d'alarme. Le Commissaire Mohamed Guèye, DSP, promet de sortir le bâton contre tous les récalcitrants qui ne respecteront pas l’arrêté ministériel pour se permettre des festivités en cette période de fin d’année.



« La police sera intransigeante dans l’application de la mesure. Pour la fin d’année et les fêtes, nous sommes tenus par l'arrêté du ministre de l’Intérieur. Le ministre de l’Intérieur est très clair sur l’interdiction de rassemblement. Il est très clair sur le port obligatoire de masque dans certains lieux. C’est fondamental », fait savoir le DSP au cours de la rencontre tenue ce mercredi 23 décembre 2020 avec la presse pour une meilleure collaboration dans la couverture des activités courantes.



Après la mise en garde, il ajoute : «Les fonctionnaires de police veilleront au respect strict de ces mesures. C'est-à-dire, le port obligatoire du masque dans tous les lieux indiqués par l’arrêté. Parce que l’arrêté a visé des lieux. Donc dans tous ces lieux, la police va faire des investigations pour voir si ceux qui les fréquentent respectent le port du masque... »



« De l’autre côté, on a interdit la fréquentation des plages et les rassemblements. La police veillera, également, au respect des mesures édictées par le ministre de l’Intérieur en vue d’éradiquer le coronavirus», conclura le commissaire.