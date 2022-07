Fête patronale de l’armée de l’air édition 2022 : Le ministre des Forces Armées vante les capacités et l’expertise des unités aéronautiques.

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba a procédé ce jeudi 28 juillet 2022 à la réception d’un avion de combat et de deux hélicoptères qui étaient partis en révision générale après plusieurs mois d’utilisation dans les différents théâtres d’opération interne et externe. Cette réception d’appareils coïncide avec la fête patronale de l’armée de l’air édition 2022.



« La journée d’aujourd’hui est historique car elle marque un tournant important dans la vie des armées. C’est avec une grande fierté que je souligne que notre pays n’a jamais eu de telles capacités dans ce domaine : des aéronefs de transport tactique multi hall équipés de technologie de dernière génération, le Casa 295 dispose de larges capacités d’emploi en personnel. Le deuxième avion sera réceptionné à la fin de cette année complète le parc déjà inédit de l’armée de l’air. Nous réceptionnons aujourd’hui des hélicoptères de combat de type Emi 17 et Emi 35 de retour d’une grande révision », souligne Me Kaba.



Selon lui, « l’acquisition de nouveaux aéronefs est en parfaite harmonie avec l’érection effective de nouvelles bases aériennes afin d’assurer une meilleure couverture de notre espace aérien... »



Le thème de cette année, « L’armée de l’air dans le développement aéronautique sénégalais » est une belle opportunité...