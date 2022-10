Fête des morts : la communauté chrétienne nettoie les tombes de Saint Lazare.

Dans le cadre de la célébration de la fête de Toussaint qui aura lieu le 01 Novembre, les chrétiens ont entamé ce dimanche le désherbage du cimetière Saint Lazare. C’est avec un immense intérêt que la communauté accorde son importance à la fête qui est une occasion particulière de se souvenir de ‘’Tous les saints’’ qui ne sont plus de ce monde.



Le comité de gestion des cimetières (COGECIC) a pris cette initiative et y est accompagné par la fraternité républicaine qui a apporté un soutien sous la présence de son aumônier Abbé Joseph Gning, qui a bien apprécié le geste qui vient d'être réitéré par son Coordonnateur, Jean Baptiste Diouf



Lors de sa prise de parole, ce dernier a invité ses pairs chrétiens à perpétuer ces actions qui entrent en droite ligne avec la démarche de l’Église. Il a par ailleurs remercié le comité de l'accueil et a, également félicité le nouveau gouvernement.



La fraternité Républicaine a également adressé un grand merci à Madame la ministre de la Santé et de l'action Sociale, Khémesse Ndiaye Ngom qui a un soutien considérable en logistique et au ministère de l'urbanisme pour le lot de matériel octroyé au comité...