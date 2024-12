Festival Koom Koom 2024 : Maïmouna Dièye s’engage à une révolution culturelle pour la Casamance

Lors de sa participation en tant que marraine à l'édition 2024 du Festival Koom Koom à Ziguinchor, Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, a livré un discours passionné sur le rôle essentiel de la calabasse dans la culture sénégalaise. Loin d'être un simple objet utilitaire, la calabasse représente selon elle un symbole de la richesse et de l'héritage de la Casamance, particulièrement pour les femmes, qui en ont fait un instrument quotidien indispensable.







Maïmouna Dièye, dont l'attachement à la région n'est plus à prouver, a rappelé ses liens avec le festival, soulignant son rôle entre 2011 et 2013 dans la gestion des relations extérieures de l'événement. Cette expérience a nourri son engagement pour la région, qu'elle défend avec ferveur, en particulier à travers des initiatives culturelles et sociales.







Elle a insisté sur l'importance de redonner à la calabasse son statut de patrimoine vivant, un symbole à préserver et à promouvoir pour son potentiel économique et culturel. Selon la ministre, la calabasse ne doit pas seulement être vue comme un objet du passé, mais comme un véritable vecteur de développement, capable de renforcer l'identité régionale et nationale. Dans cette optique, elle a appelé à un soutien renforcé des projets autour de cet objet traditionnel pour qu’il puisse rayonner tant sur le plan culturel qu’économique.







En clôturant son intervention, Maïmouna Dièye a exprimé sa reconnaissance pour les progrès accomplis en Casamance, tout en réaffirmant son engagement à œuvrer pour un avenir meilleur pour cette région, porteuse d’un potentiel immense en matière de culture et de patrimoine.