Féminicide et lutte contre les violences sur les femmes : le ministre de la femme compte mettre en place un numéro vert...

Elle était attendue sur la question. En effet, après les violences perpétrées sur plusieurs femmes à travers le pays et de nombreux cas de féminicide, le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Ndèye Fatou Diané Guèye, à l'occasion d'une visite de courtoisie chez les femmes ménagères, a annoncé la mise en place d‘un numéro vert à la disposition des femmes du Sénégal pour pouvoir alerter le ministère en cas d'urgence... « Suite aux nombreuses violations et cas de meurtre au Sénégal, le président de la République m'a donnée des instructions fermes... Dans les jours à venir, il y aura un numéro vert pour qu'en cas d'urgence vous appeliez les services du ministère qui seront à votre disposition. Et l'autre chose c'est de trouver un site de travail pour vous parce que vous êtes exposées... », a promis le ministre.