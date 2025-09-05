Favoritisme, réorganisation du PUR, du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty : Serigne Moustapha Sy sans détour...

À l'occasion de la célébration de la nuit dédiée au Prophète (Psl), le guide religieux du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty, Serigne Moustapha Sy, est revenu en long et en large sur la vie et l'œuvre du prophète Mouhamed (Psl), en insistant notamment sur ses nombreuses qualités en tant qu'envoyé du Tout Puissant.

Le marabout a saisi cette occasion pour se prononcer sur le statut du talibé Cheikh qui est différent de celui du talibé Tidiane. En ce sens, Serigne Moustapha Sy a indiqué qu'il ne reconnaît jusque là que 4 talibés Cheikh à savoir Mame El Hadj Omar, Seydi El Hadji Malick Sy, Serigne Babacar Sy et Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum. "J'ai la certitude que ces derniers sont des talibés Cheikh. Il y a toutefois des gens qui prennent leurs chapelets pour s'autoproclamer talibés Cheikh", a-t-il ajouté.

Revenant sur la lecture des textes, Serigne Moustapha Sy a invité les uns et les autres à éviter de dénaturer les paroles notamment à changer des noms et autres. Le marabout a dit avoir remarqué ces imperfections sur les réseaux sociaux où certaines personnes s'adonnent à une lecture ou des chansons en altérant complètement les écrits. Serigne Moustapha Sy a ainsi tenu à appeler à la réorganisation du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty en privilégiant davantage les échanges et le partage de connaissances entre l'ensemble des talibés. S'agissant du PUR, il a aussi déclaré que l'idée est d'aller dans ce sens en terme d'organisation. Le marabout qui est très au fait de ce qui passe dans les coulisses, a indiqué avoir choisi de prendre le temps pour écouter tout le monde avant de donner son avis sur l'organisation de cette formation. "D'aucuns disent même que le Président favorise certains, mais tel n'est pas le cas", a-t-il précisé.