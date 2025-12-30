Indemnités des fonctionnaires, restitution des 37 milliards : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances Cheikh Diba

Prenant la parole lors de la pléniére de ce mardi 30 décembre 2025, le député Thierno Alassane Sall a interpellé le ministre des finances sur le paiement des indemnités des 16 000 fonctionnaires. Etant donné que le Sénégal est confronté à des problèmes de financement, le député suggère la restitution des 37 milliards disparus sous les mains de quelqu’un, il y’a de cela 1 an et quelque. Raison pour laquelle, il invite les autorités à aller sur le terrain à partir du 5 janvier dans les localités de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou pour des vérifications sur José Juan Gonzales. Il s'exprimait lors de la séance plénière portant sur l’examen du projet de loi 22 2025 portant seconde loi de finances rectificative pour l’année 2025.

Toutefois, le député a envoyé un message aux autorités, à travers le ministre Cheikh Diba. Pour lui, le gouvernement doit se concentrer sur les préoccupations de la population car les sénégalais n’ont pas besoin d’une crise au sommet.