Assemblée nationale : Le député Cheikh Tidiane Youm met en garde contre les risques du financement régional

Intervenant devant le ministre Cheikh Diba à l’assemblée nationale pour défendre la seconde loi de finances rectificative, le député Cheikh Tidiane Youm a exprimé ses préoccupations concernant le recours au marché régional pour le financement de l’économie nationale.







Selon le parlementaire, cette option présente des « inconvénients énormes » qui méritent d’être soulignés. « Le fait de recourir au marché régional entraînera une baisse de la liquidité, ce qui provoquera des taux bancaires élevés », a-t-il averti, tout insistant sur les multiples conséquences que cette stratégie pourrait engendrer pour l’économie. Le député a particulièrement mis l’accent sur le coût de la dette intérieure, dont la maturité varie généralement de 3 à 5 ans, ce qui représente selon lui « une contrainte significative pour les finances publiques. »







Par ailleurs, Cheikh Tidiane Youm a souligné l’importance du Fonds Monétaire International (FMI) comme « label de crédibilité » pour le pays. Le député privilégie le recours aux institutions financières internationales plutôt qu’au marché régional pour garantir la confiance des investisseurs et la stabilité économique.

