LFR2 : Cheikh Diba défend la gestion budgétaire et justifie la loi de finances rectificative





Aussi, le ministre Cheikh Diba rappelle que le remaniement ministériel intervenu en septembre a entraîné des réorganisations budgétaires importantes. Selon lui, il y a eu des changements avec des ministères et des décrets de transferts sont intervenus compte tenu du périmètre institutionnel », a expliqué le MFB. Ces modifications ont nécessité de redistribuer les crédits et programmes entre différents ministères pour s’adapter aux nouvelles attributions.







Par ailleurs, le ministre a souligné qu’un travail important a été réalisé dans le cadre des décrets d’avances, avec des réajustements effectués tout en préservant l’équilibre budgétaire.







Une démarche volontaire de transparence







Sur le plan légal, le ministre a tenu à préciser que le gouvernement n’était pas dans l’obligation de présenter une loi de finances rectificative. « Nous n’étions pas tenus de présenter une loi de finances rectificative. Nous avons voulu faire ce travail pour renforcer la crédibilité avec le parlement », a-t-il souligné, insistant sur le fait que cette démarche s’inscrit dans une logique de transparence et de respect des institutions, tant du point de vue légal que de l’opportunité.







Cette initiative témoigne, selon le ministre, de la volonté du gouvernement de maintenir un dialogue constructif avec le parlement et de renforcer la confiance dans la gestion des finances publiques du pays.

