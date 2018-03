Fatick : Un accident de la route fait un mort et 18 blessés

Une collision entre un camion et un véhicule de transport en commun ’’Ndiaga Ndiaye" a fait un mort et 18 blessés, samedi vers Diouroup, sur la route nationale numéro un, à hauteur du village de Ndioudiouf, dans la région de Fatick (ouest), a-t-on appris de source sécuritaire.



La victime, décédée en cours de réanimation, faisait partie des blessés, au nombre de 19 au départ, dont 8 dans un état grave, tous évacués à l’hôpital régional de Fatick.



Selon le commandant de la 32e compagnie des sapeurs-pompiers de Fatick, le capitaine Cheikh Tidiane Sy Ndiaye, les deux véhicules entrés en collision "roulaient en sens opposé", le camion venait de Mbour en direction de Fatick, le car "Ndiaga Ndiaye" en partance pour Mbour.



"La collision est survenue au moment où le camion a voulu doubler un autre véhicule au niveau d’un virage’’, a expliqué le capitaine Ndiaye dont les services, alertés, ont mobilisé deux véhicules dont une ambulance pour secourir et transférer les victimes à l’hôpital.



Une autre ambulance de la région médicale était venue en appoint, a signalé le capitaine Cheikh Tidiane Sy Ndiaye.