Fatick : Trois individus arrêtés avec 40 comprimés d’ecstasy

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick a procédé, ce 16 septembre 2025, à l’interpellation de trois individus à bord d’un véhicule de marque Toyota, trouvés en possession de 40 comprimés d’ecstasy.
La drogue était soigneusement dissimulée à l’arrière de la banquette du conducteur.
Cette opération résulte de l’exploitation d’un renseignement opérationnel indiquant que les mis en cause, venus de Kaolack, s’approvisionnaient auprès de leur fournisseur établi à Karang.
Interrogés, les suspects ont reconnu avoir acquis la drogue pour la somme de 80 000 FCFA, après avoir mis en gage la carte grise du véhicule appartenant à l’un d’entre eux.
Conduits dans les locaux de la BRS de Fatick, ils ont été placés en garde à vue pour trafic d’ecstasy. Le véhicule ainsi que quatre téléphones portables ont été saisis pour les besoins de l’enquête, toujours en cours.
