Fatick : Mort de deux jeunes filles lors d’un bain rituel, le tradipraticien poursuivi pour homicide involontaire

Dans son édition du vendredi dernier, "EnQuête" évoquait l'affaire du bain rituel qui a abouti à la mort de deux jeunes filles : Mbodia Guèye et Ndiaya Fall.

Le tradipraticien A. Fall, arrêté par les limiers du commissariat de Fatick, a été très bavard, lors de son audition… Selon des sources proches de l'enquête, il a confié exercer le métier depuis 2012. Qu'il est spécialisé dans le traitement des personnes possédées par de mauvais esprits.

Sa renommée est telle qu'il a ouvert un internat chez lui à Ndande Fall. Qu'au même moment, 70 personnes s'y trouvaient, dans l'attente d'être soignées. S'agissant de sa thérapie, il a confié que chaque patient devait prendre trois bains tous les quinze jours. Lors de la séance fatidique, ils étaient 14 patients, dont 12 filles et deux garçons. Ils sont arrivés à Fatick, la nuit du mardi au mercredi. Cette même nuit, ils ont pris leurs premiers bains au sanctuaire dit «Mame Mbenis» de Fatick.

Mais, vu qu'il est mouride et qu'il doit se rendre à Touba pour le Magal, il n'a pas attendu une quinzaine de jours, comme d'habitude, pour leurs deuxièmes bains. Il a décidé d'accélérer les choses et de leur faire prendre leur prochain bain le lendemain dans la matinée. « Quand ils ont fini de prendre leurs bains, on s'est rendu compte qu'il manquait une personne. À ma grande surprise, c'était plutôt deux. Ainsi, j'ai compris qu'elles se sont noyées. Nous avons alerté les sapeurs-pompiers », a lâché le tradipraticien.

Face aux enquêteurs du commissariat de Fatick. Dans le cadre de cette affaire, les 12 autres clients d'A.Fall ont été auditionnés, mais vu qu'ils n'avaient aucune résponsabilité dans cette affaire, ils ont été libérés. Les corps sans vie ont été acheminés à l'hôpital régional de Fatick pour autopsie, afin d'avoir une idée sur les causes réelles de leur décès. « Les résultats devraient être disponibles, rapidement, d'après nos interlocuteurs.