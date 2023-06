Fatick : "Dans toute société qui aspire à l'émergence, l'école occupe et doit occuper une place centrale!" (Maïssa Mahécor Diouf, DG Safru S.A)

Conscients du rôle de l'école dans une société, l'adjoint au maire de Fatick, par ailleurs directeur général de Safru S.A, Maïssa Mahécor Diouf, a considérablement soutenu les établissements de la capitale du Sine.

Il a procédé à un don de matériel didactique (photocopieurs, imprimantes et rames de papier) aux écoles primaires de la Commune et à l’Ief de Fatick.

"Cette action qui vient renforcer les efforts soutenus de la Mairie, et qui vise à améliorer la qualité des enseignements -apprentissage à l’ère du digital. Dans toute société qui aspire à l'émergence, l'école occupe et doit occuper une place centrale, d'où l'impératif de tout citoyen d'œuvrer pour une école de qualité.

Merci à l’inspecteur Malal Sané et aux Directeurs d’école, aux élus et conseillers municipaux, aux responsables politiques, aux notables et parents d’élèves pour leur mobilisation au service de l’école et des élèves", dira le 2ème adjoint au maire de Fatick.

Une occasion saisie par le monde de l'éducation pour magnifier le geste et remercier Maïssa Mahécor Diouf et la mairie de Fatick...