Farba Ngom, député: « Ceux qui nous parlent de titre foncier doivent interroger « Ousmane Sweet » sur le Tf 4407 de l’aéroport…

Le député Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom s’est offusqué de ce sujet sur le problème de titre foncier qui revient en récurrence à l’hémicycle. Pour le parlementaire de la mouvance présidentielle, la coalition Yewwi Askan Wi et particulièrement Pastef sont mal placé pour en débattre. « Ce que vous devez savoir, c’est que le leader du pastef que j’appelle « Ousmane Sweet Beauté », doit nous éclairer sur son Tf 4407 au niveau de l’aéroport qu’il passe sous silence. Ils ne font que dire des contrevérités et leurrer les sénégalais » a dénoncé le député du nord et soutenu du ministre Abdoulaye Seydou à qui il assure voter son budget qui est examiné ce vendredi. « Je vous estime parce que vous êtes un travailleur. Votre budget ne nécessitait même pas de débat » avance Farba Ngom.