Fake news, photos et vidéos sur la finale de la CAN : Le CORED met en garde les journalistes et invite les médias à plus de professionnalisme

Depuis la victoire du Sénégal contre le Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations, de nombreuses informations, souvent fausses, circulent sur la toile. Face à cela, le Conseil pour l’Observation des Règles d'éthique et de Déontologie ( Cored) invite les journalistes à faire attention dans le traitement des informations.



Dans un communiqué rendu public, le Cored appelle les journalistes et techniciens des médias à faire preuve de prudence, mais surtout de professionnalisme dans le traitement des informations à l’issue de la finale de la CAN ayant opposé le Maroc au Sénégal. En effet, depuis lors, il a été constaté une circulation virale de fausses informations, photos et vidéos de toutes sortes ».



Ainsi, « Il est demandé aux médias de faire attention à ne pas faire l’écho de fausses informations susceptibles d’envenimer la situation entre le Sénégal et le Maroc, et pouvant mettre en danger des ressortissants des deux pays ».



Sur ce, poursuit le document, le CORED rappelle que la diffusion d’une information n’est jamais neutre et à cet effet appelle à un traitement professionnel : vérifier et recouper toute information avant de la partager. Cette démarche s’impose aujourd’hui avec la circulation virale de contenus générés, entre autres, par l’IA et largement partagés sur les réseaux sociaux ».



Enfin, le CORED recommande aux professionnels des médias d’avoir toujours à l’esprit l’Article 1 de la charte des journalistes du Sénégal qui insiste sur le « droit du public à une information juste et équilibrée » et l’Article 13 du code de la presse qui dispose que « le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas publier des informations, des documents, des images et des sons dont l’origine n’est pas connue d’eux ».