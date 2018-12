Facilitation de l’inhumation de Sidy Lamine Niasse à Kaolack : Le rôle joué par Me Madické Niang

En raison des relations exceptionnelles qui l'ont lié à feu Sidy Lamine NIASS, des sources nous renseignent que Me Madické Niang, en présence de quelques proches du défunt, a demandé avec insistance et obtenu de Cheikh Niass et d'autres membres de la famille, qu'ils acceptent la requête du Khalife de Leona niassène pour que leur père repose en paix à Kaolack à côté de ses illustres ascendants.

Un rôle responsable et amical apprécié par les facilitateurs qui ont usé de tous les moyens pour que la tension s’apaise mais aussi des membres de la famille de Sidy Lamine Niass.

Rappelons que dès l’annonce du rappel à Dieu de Sidy Lamine Niass, Me Madické Niang, candidat à la présidentielle de 2019, a suspendu depuis, toutes ses activités politiques.