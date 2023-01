Face à Face : Dix ans après sa défaite, Bombardier compte prendre sa revanche sur Tapha Tine…

On se souvient tous de ce soir du 24 juin 2012 lors duquel, Bombardier, le visage complètement ensanglanté et bouffi, avait été déclaré vaincu par Tapha Tine, sur une décision médicale, puis arbitrale.



Une douloureuse défaite qui est restée au travers de la gorge de l’ancien roi des arènes, Bombardier, qui entend prendre sa revanche le 12 février prochain.



Face à son adversaire ce samedi, sur l’esplanade de la 2stv, le B52 qui a été interrogé sur la manière dont il compte s’y prendre pour battre Tapha Tine, réputé pour sa boxe, a prévenu…



« J’ai opté pour la lutte avec frappe. Il est évident que ce sera un combat intense. Si je dois encore me battre avec mon adversaire, je le ferais sans reculer d’un pas ! Tout le monde sait que Bombardier est un dur à cuire, ce n’est pas à moi qu’on va faire la leçon… »



Face aux piques de son vis-à-vis, le Mbourois reste de marbre tout en faisant comprendre à Tapha Tine que rien ne pourrait le déstabiliser.



« Je te conseille de préserver ton énergie, ce n’est pas maintenant que tu me feras changer ma manière de communiquer. Je ne suis pas un adepte des longs discours, mais tout le monde sait que je suis intraitable dans l’enceinte… »