FOOTBALL - Qu’est-ce que Sadio Mané a remporté en Angleterre ? Sadio 14ème meilleur buteur RED de tous les temps.

Quand il signait en 2014 à Southampton, Sadio Mané était certes connu mais pas aussi adulé qu'aujourd'hui. Il était bon et décisif, mais c’est à Liverpool qu’il a carrément pris des galons. Entre 2016 et 2022, le jeune prodige Sénégalais a totalement transformé le jeu des Reds en proposant de la profondeur et de la vitesse. Il a, de manière latente, propulsé l'équipe de Jürgen Klopp vers la qualification pour la Ligue des champions et a dûment été la pierre angulaire des années glorieuses qui ont suivi.



Mané a ainsi réussi à jouer sa partition dans les excellents résultats de l’équipe remportant coup pour coup 06 trophées majeurs que sont : la Premier League, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la FA Cup, la Coupe Carabao et la Super Coupe de l'UEFA. Sadio a aussi eu des distinctions personnelles tant son talent a émergé malgré le jeu collectif qu’il propose. Après avoir été « footballeur africain de l'année et de la Première League Golden Boot », il a surtout brillé devant les buts avec ce record de 120 buts en 269 apparitions sous les couleurs de Liverpool. Liverpool le place 14e sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps du club.



Dans une interview qu’il accorde à Liverpoolfc.com à Majorque en guise d’interview d'adieu, Sadio a réitéré son amour pour le club anglais. Nous y reviendrons …