FOCUS / Les miracles de la confrérie des Layène (Partie 1) : Le « Zam-Zam » entre le mausolée et la plage

Malgré la proximité de la mer, elle n’est pas salée. L’eau de source de Diamalaye, bien que spéciale est claire, limpide, légère et agréable au goût. Les disciples Layène y voient un miracle. Selon les propos recueillis chez les sages de la confrérie, ce fait n’est que l’une des manifestations des miracles de leur guide spirituel Seydina Limamou Laye Al Mahdi.



Cette eau de puits non loin de la plage de Yoff est aussi très convoitée pour les populations riveraines et celles venues d’ailleurs. Leurs témoignages sont presque unanimes. C’est une eau bénite qui soigne et qui renferme beaucoup de bienfaits. « Boire cette eau n’apporte que des bienfaits au corps. C’est un remède contre plusieurs maladies. Et même, avant, au moment où la population souffraient d’une longue pénurie d’eau du robinet, cette eau de source a été comme un bouée de sauvetage… », nous raconte Oustaz Issa Ngom Laye au cours d’une série d’interviews qui fait focus sur les miracles autour de la confrérie des Layène, au micro de Dakaractu.