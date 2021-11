FIKA : La chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack fête ses 110 ans.

110 ans, ça se fête! De 1911 à 2021, jour pour jour, la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack ( CCIAK) a connu un développement fulgurant.



C'est pourquoi, le comité d'organisation de la Foire internationale de Kaolack a réservé cette année une place importante dans le programme de la Fika à cette institution.



Une occasion pour l'équipe dirigeante d'organiser une exposition qui retrace les 110 ans de la CCIAK à travers son intervention dans le développement économique régional.



L'arrivée du président Serigne Mboup au niveau de cette institution a permis d'après les organisateurs de booster davantage les interventions. Ainsi, de 2000 à 2020, plusieurs services innovants ont été créés, notamment une unité de transformation des produits agricoles, un centre de formation, entre autres pour répondre à ses différentes prérogatives ( encadrer, former et accompagner).



Concernant le port de Kaolack, l'arrivée des navires a aussi connu une hausse importante. De 2000 à 2009, le port n'a enregistré que 02 à 04 navires par année mais de 2014 à 2020, le port a enregistré l'arrivée de 370 navires soit une moyenne de 61 navires par année...