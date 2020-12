FIFA The Best 2020 : Le onze type sans Sadio Mané ni Manuel Neuer, CR7 et Messi avec Lewandowski.

Malgré son titre de meilleur gardien, Neuer ne figure pas dans le onze-type de la FIFA, majoritairement représenté par des joueurs du Bayern et de Liverpool. Sergio Ramos et Lionel Messi représentent la Liga, Kevin De Bruyne la Premier League et Cristiano Ronaldo la Serie A. Sadio Mané, Kylian Mbappé ou encore Neymar Jr ont été zappés de ce onze de rêve...