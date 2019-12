FIDAK 2019 : Le groupe La Poste se déploie à la foire avec ses nouveaux services…

Pour cette 28e édition de la foire internationale de Dakar, le Groupe La Poste s’est bien implanté avec des services qui sont certes lancés récemment, mais qui doivent être mieux exposés devant les clients. C’est le cas notamment des services de transfert de bagages et de marchandises comme JOTNACI et aussi d’autres qui ont pour utilité le transfert d’argent comme La Poste Finances. Le but est de faciliter l’accès du client à ces différents services et, en se retrouvant à la foire, de venir facilement faire leur transactions. De nouveaux services sont donc à la disposition des clients qui pourraient profiter de cette édition pour notamment ouvrir des comptes, de faire des épargnes comme celle scolaire, mais surtout de préparer l’avenir de leurs enfants.