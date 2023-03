FATICK / NÉCROLOGIE : La doyenne en âge de la région, Mame Coumba Faye (121 ans) vient de tirer sa révérence.

Elle est très certainement la doyenne des sénégalais. Mame Coumba Faye, née en 1902 dans la commune de Dioffior, région de Fatick, a tiré sa révérence ce lundi 06 mars 2023.



Cette grande dame qui faisait partie des personnes les plus âgées du Sénégal, pour ne pas dire la plus âgée, a vécu la première guerre mondiale de juillet 1914 à novembre 1918. Une dame qui impressionnait de par sa vitalité, sa santé physique et morale malgré son âge avancé...